РИА Новости: землетрясения в Турции открыли правду о подготовке Эрдогана к «войне»

Напомним, что с 6 по 7 февраля на турецкой территории прошла волна подземных толчков. В результате случившегося несколько десятков тысяч человек погибли. Примечательно, что в этом году должны состояться очередные президентские выборы. Поэтому в настоящий момент глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган пытается сделать все, чтобы показать обществу свою «незаменимость». Однако авторы в статье для РИА Новости отметили, что оппозиционные силы также активизировались.