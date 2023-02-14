РИА Новости: землетрясения в Турции открыли правду о подготовке Эрдогана к «войне»

Трагедия в Турции открыла глаза на подготовку Анкары к сражению, напоминающего войну. К таким выводам пришли журналисты Ренат Абдуллин и Михаил Катков.
Напомним, что с 6 по 7 февраля на турецкой территории прошла волна подземных толчков. В результате случившегося несколько десятков тысяч человек погибли. Примечательно, что в этом году должны состояться очередные президентские выборы. Поэтому в настоящий момент глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган пытается сделать все, чтобы показать обществу свою «незаменимость». Однако авторы в статье для РИА Новости отметили, что оппозиционные силы также активизировались.
«Ожидается, что на предстоящих выборах столкнутся две коалиции — Эрдогана и оппозиции. Конкуренция ожесточенная, напоминающая войну», — пишут журналисты.
Стоит напомнить, что землетрясения также случились в Сирии. По последним данным, число жертв в этой стране превысило 8,5 тысячи человек.