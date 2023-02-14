Певец Александр Маршал заявил, что перед записью интервью с ним Дудь опасался ФСБ

Заслуженный артист России, 65-летний рок-музыкант, певец и автор песен Александр Маршал заявил, что блогер и журналист Юрий Дудь✱ (признан иноагентом в РФ) перед записью интервью высказывал ему свои опасения из-за ФСБ.
Как отметил музыкант в очередном выпуске YouTube-шоу «Эмпатия Манучи», Дудь встречал его на съемочной площадке в одежде с капюшоном и больших очках.
«Говорит: "Вот сюда машину поставь". И так — раз! — нырнул в это помещение, где мы снимали. Я говорю: "Почему вы так себя ведете?" Он говорит: "Мы меняем дислокацию, потому что ФСБ нас пасет"», — рассказал Маршал.
Певец также добавил, что тогда заверил блогера, что если бы он действительно попал в поле зрения ФСБ — его местонахождение вычислили бы в считанные минуты.
Ранее стало известно, что Дудь избавился от недвижимости в Новой Москве. Кроме того, блогер выписался из квартиры отца.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами