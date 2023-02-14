Марочко: под Харьков прибывают иностранцы из Западной Европы и Польши

В украинские военные части в Харькове и области прибывают иностранные граждане из Западной Европы и Польши. Об этом сообщил РИА Новости военный эксперт, отставной подполковник ЛНР Андрей Марочко.
Он отметил, что люди одеты в гражданскую форму, однако у всех за плечами одинаковые армейские рюкзаки. Они разговаривают на французском, немецком и польском языках, подчеркнул Марочко.
По его словам, люди приезжают в пункты постоянной дислокации украинских подразделений на комфортабельных автобусах с европейскими номерами. Так или иначе сделать вывод об их принадлежности каким-либо воинским формированиям не представляется возможным, добавил подполковник.