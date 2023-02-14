WP: США принуждают Украину действовать более активно на поле боя

В Белом доме уверены, что выделенной на данный момент помощи Киеву должно хватить для перелома хода конфликта. Однако со временем администрации президента Джо Байдена будет все сложнее добиваться от конгресса таких же объемов поставок в отсутствии показательных успехов ВСУ на фронте.