WP: США принуждают Украину действовать более активно на поле боя

Руководство США давит на Украину, принуждая ее вести более активные боевые действия. Об этом пишет издание Washington Post со ссылкой на американского чиновника.
В Белом доме уверены, что выделенной на данный момент помощи Киеву должно хватить для перелома хода конфликта. Однако со временем администрации президента Джо Байдена будет все сложнее добиваться от конгресса таких же объемов поставок в отсутствии показательных успехов ВСУ на фронте.
Сейчас Украине дают понять, что помогать ей вечно не будут. Кроме того, президент Владимир Зеленский бездумно тратит ресурсы, игнорируя просьбы своих западных партнеров.