Потепление грозит транспортным коллапсом в Петербурге

Резкие изменения погоды всегда были камнем преткновения для коммунальщиков Санкт-Петербурга. Сегодняшний день не стал исключением.
Резкое ночное похолодание привело к образованию наледи на дорогах и тротуарах. Подобная ситуация была предсказана синоптиками заранее, но уполномоченные за уборку службы не удосужились подготовить город.
Судя по всему, влюбленные на День святого Валентина останутся без романтичных прогулок по Северной столице. Одиноким от этого не легче, так как и для них выход из дома превращается в опасное приключение.
Автомобилистам также стоит заранее продумывать маршрут. Утренние пробки все еще остаются проблемой для всех петербуржцев, а бездействие коммунальных служб ее только обострило.