Detroit News: минимум один человек стал жертвой стрельбы в университете Мичигана

Минимум один человек стал жертвой стрельбы в высшем учебном заведении штата Мичиган. Информацию о происшествии предоставило издание Detroit News со ссылкой на сотрудника университета.
Недавно американские правоохранительные органы сообщили, что неизвестный открыл стрельбу на территории кампуса университета в штате Мичиган. В результате инцидента люди получили травмы различной степени тяжести, один человек погиб.
Телеканал «Царьград» также сообщал об ужесточении американского законодательства в сфере продажи оружия. Такая мера была принята после нового случая массового расстрела в стране.