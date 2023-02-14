Пригожин: песни Вики Цыгановой помогают выявлять огневые точки ВСУ

Ранее Пригожин подтвердил информацию о попытке украинской армии сбить бомбардировщик Су-24 в воздушном пространстве Бахмута. Бизнесмен заявил, что воздушное судно действительно было атаковано силами ПВО Украины. Это был тот самый самолет, на котором несколько дней назад Пригожин совершил боевой вылет в качестве штурмана.