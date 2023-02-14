Пригожин: песни Вики Цыгановой помогают выявлять огневые точки ВСУ

Песни исполнительницы Вики Цыгановой приносят пользу бойцам ЧВК «Вагнер» в ходе специальной военной операции на Украине. Так считает предприниматель Евгений Пригожин.
Бизнесмен выделил заслуги исполнительницы. По его словам, песни Цыгановой помогают выявлять огневые точки Вооруженных сил Украины. Его комментарий опубликовала пресс-служба компании «Конкорд».
«Песни Вики Цыгановой – отличное тактическое средство для выявления огневых точек противника. Вика, спасибо Вам огромное. Ребята просят написать ещё парочку, чтобы разнообразить наживки для противника», – сказал Евгений Пригожин.
Ранее Пригожин подтвердил информацию о попытке украинской армии сбить бомбардировщик Су-24 в воздушном пространстве Бахмута. Бизнесмен заявил, что воздушное судно действительно было атаковано силами ПВО Украины. Это был тот самый самолет, на котором несколько дней назад Пригожин совершил боевой вылет в качестве штурмана.