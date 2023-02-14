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CNN: сбитый над Канадой объект был похож на металлический шар с подвешенным грузом

Армия
CNN: сбитый над Канадой объект был похож на металлический шар с подвешенным грузом

Сбитый над Канадой летательный аппарат выглядел как металлический шар с подвешенным снизу грузом. Такое описание со ссылкой на направленные в Конгресс США материалы Пентагона приводит CNN.

Власти пока не установили характер, принадлежность и назначение объектов, которые на прошлой неделе были перехвачены над Канадой, Аляской и озером Гурон. Последний сбитый 12 февраля аппарат медленно опустился в озеро после поражения ракетой, отметили военные в докладе.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен отменил визит в КНР и отказался анонсировать свою следующую поездку после инцидента со сбитым китайским аэростатом, сообщает «Царьград». Позже в Вашингтоне уточнили, что ситуация с воздушным шаром не изменила отношений с Пекином, которые остаются напряженными.

#США #конгресс сша #пентагон

Трансляция медиагруппы "Патриот"