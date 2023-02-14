CNN: сбитый над Канадой объект был похож на металлический шар с подвешенным грузом

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен отменил визит в КНР и отказался анонсировать свою следующую поездку после инцидента со сбитым китайским аэростатом, сообщает «Царьград». Позже в Вашингтоне уточнили, что ситуация с воздушным шаром не изменила отношений с Пекином, которые остаются напряженными.