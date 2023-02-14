Сноуден: США используют шумиху в СМИ с летательными аппаратами ради отвлечения внимания

Вашингтон намеренно создал панику в СМИ вокруг сбитых над США и Канадой летательных объектов, чтобы отвлечь общественность от расследования терактов на «Северных потоках». Об этом заявил бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден.
В своем Twitter он написал, что вся эта ситуация призвана лишь для того, чтобы журналисты, занятые вопросами национальной безопасности, занимались ерундой вместо реальных дел. Например, бюджетами или терактами на «Северных потоках».
На фоне новостей о сбитом китайском аэростате и других объектах американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш выпустил расследование, в котором обвинил власти США в подрыве российских газопроводов. Однако в общем шуме по поводу летательных объектов эта громкая новость действительно затерялась.
Позже Херш заявил, что действия США против «Северных потоков» стали проявлением глупости. Об этом пишет «Царьград».