«Коммерсант»: «нашествие» НЛО наблюдается в западных странах

Великобритания и США подверглись нашествию неопознанных летающих объектов и «шаровой истерии. Об этом сообщает «Коммерсант».
Американские ВВС по приказу президента США Джо Байдена сбили в небе над страной уже четвертый объект за последние две недели. При этом власти пока не берутся сказать наверняка, чем являются сбитые цели.
Первым объектом был китайский аэростат, пересекший границу США. В Пентагоне заявили, что три остальных отличаются от него. В Вашингтоне при этом не исключили инопланетного происхождения объектов.
«Шаровая истерия» также коснулась и министерства обороны Великобритании. Лондон решил провести анализ безопасности своего воздушного пространства. В МИД КНР призвали британскую сторону взглянуть на ситуацию объективно и не раздувать ее. Пекин также заявил, что воздушное пространство Китая пересекали без разрешения десять аэростатов.