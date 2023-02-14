МИД Бразилии опроверг информацию о призывах к гражданам страны покинуть Россию

Информация, появившаяся ранее в СМИ и содержащая в себе рекомендации для граждан Бразилии покинуть Россию, не соответствует действительности. Это подтвердили в бразильском Министерстве иностранных дел.
В ведомстве также уточнили, что официальная информация такого плана может публиковаться только на консульском портале МИД страны. Допускается ее появление на сайтах зарубежных дипломатических правительств республики, социальных сетях и средствах печати.
В понедельник, 13 февраля, в Telegram-канале Tupi Report появилась информация, что Бразилия якобы призывает своих граждан покидать территорию России. Затем эту публикацию подхватили и другие средства массовой информации.