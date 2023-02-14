NYT: решение заблокировать въезд в Артемовск сигнализирует об отступлении ВСУ

Введение запрета для мирного населения на въезд в Артемовск может сигнализировать о подготовке к сдаче города украинцами. Такую точку зрения выразили обозреватели американского издания New York Times.
Ранее командир ВСУ с позывным «Мадьяр» предоставил информацию о вступающем в силу с 13 февраля запрете на въезд в Артемовск. Пропускной режим будет осуществляться по специальным разрешениям.
«Решение закрыть доступ к городу указывает на то, что украинские военные не могут обеспечить безопасность», – указано в публикации.
В то же время бойцы ЧВК «Вагнер» ведут активные наступательные действия в восточной части Бахмута. Разведка также ведется на западе города.