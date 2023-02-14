Канцлер ФРГ Олаф Шольц «потерял Берлин» из-за своей оголтелой поддержки ВСУ. И если политика канцлера не изменится, на парламентских выборах в 2025 году его партия СДПГ не только не выиграет, но не замет и второго места.
Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал политолог, эксперт Валдайского дискуссионного клуба Станислав Ткаченко, комментируя провальные для Социал-демократической партии Германии, которую возглавляет Олаф Шольц, выборы в земельный парламент немецкой столицы.
Напомним, ранее стало известно, что победу на выборах в Берлине выиграла партия ХДС (Христианско-демократический союз Германии), которая набрала 28% голосов избирателей. А партии СДПГ и «Зеленые», составляющую правящую коалицию в бундестаге, на выборах в Берлине набрали лишь по 18,5%.
Как пишет, сообщая об этом. американское издание The Financial Times, социал-демократы бессменно управляли Берлином на протяжении последних 22 лет, и нынешний проигрыш стал для Шольца ударом. При этом, возможно, провал СДПГ на выборах связан именно с Шольцем, так как 49% немцев не поддерживают деятельность правительства ФРГ и персонально федерального канцлера.
В то же время агентство Bloomberg предупреждает канцлера Германии, что провал его партии на выборах в Берлине может сильно ударить по его собственной репутации. Теми более, что положение Шольца и так уже сильно ослаблено спорной позицией по вопросам поставок вооружений Украине.
«Шольц потерял Берлин из-за оголтелой поддержки ВСУ, а немцы потеряли больше других европейцев из-за разрыва экономических связей с Россией. Немцев унизили взрывами на "Северных потоках". Немецкие предприятия бегут в США. Отсюда и провальные результаты партии Шольца», – заявил по этому поводу политолог Станислав Ткаченко.
Также он отметил, что России, планируя долгосрочную политику в отношении Германии, следует учитывать, что такими темпами партия Шольца рискует даже не войти в двойку сильнейших партий ФРГ на парламентских выборах 2025 года.
В то же время немецкий политолог Александр Рар напомнил о том, как сильно ухудшилась социальная ситуация в немецкой столице за последние годы, когда у власти оказалась левая коалиция во главе с СДПГ.
«Конечно, выборы в столице Германии настолько же значимы, как и, например, выборы в Москве. Ни для кого не было секретом, что финансовая, экономическая и социальная ситуация в Берлине за годы правления коалиции во главе с СДПГ стремительно ухудшалась, – заявил эксперт. – И дело не только в том, что бюрократия не справляется с управлением большим городом».
В Берлине, где целые районы заняты не соблюдающими никаких правил мигрантами, уровень безнаказанности за совершенные приезжими правонарушения просто зашкаливает, рассказал Александр Рар.
Например, в новогоднюю ночь сотни арабских подростков нападали на сотрудников полиции, санитаров и пожарных. И спустя шесть недель после этого, наказания так никто и не понес.
А в этом время партия «Зеленые» занимается тем, что планирует запретить движение автомобилей по центру столицы. Вместо того, чтобы привлекать в Берлин инвесторов, левая коалиция делает ставку на то, чтобы экспроприировать имущество, «доить» богатых и искусственно снижать квартплату. Поэтому неудивительно, что простые жители города недовольны властями столицы.
«Бесконечные потоки украинских беженцев тоже утомляют горожан. Но левые хотят остаться у власти, не потерять ее, воссоздать старое правительство. Если это произойдет, то станет пощечиной демократии, – считает Александр Рар. – Шольцу, конечно, результат берлинских выборов вряд ли понравится. Потери его партии – это вторая пощечина, но уже самому канцлеру».
Рейтинг Олафа Шольца падает на федеральном уровне. Германия, также, как и вся Европа, переживает множество кризисов. А правительство ФРГ во главе с канцлером, с трудом с этими кризисами справляется, заключил Рар.