Кирби: Байден поручил исследовать феномен неопознанных объектов над США

Президент Соединенных Штатов Джо Байден распорядился организовать межведомственную группу для анализа НЛО. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.
По его словам, американский лидер хочет получить отчет по неопознанным летающим объектам, которые в последнее время представляют риски для национальной безопасности США. Кирби также подчеркнул, что до этого момента власти страны не предпринимали серьезных попыток по изучению данного феномена.
Белый дом не наделяет объекты, перехваченные ранее над Аляской, Канадой и озером Гурон, внеземным происхождением. Сейчас поисковые группы ведут поиски сбитых целей для их дальнейшего изучения.