«Пилот совершил чудо»: Пригожин рассказал об атаке ВСУ на российский Су-24

Предприниматель Евгений Пригожин подтвердил информацию о попытке украинской армии сбить бомбардировщик Су-24 в воздушном пространстве Бахмута. Его комментарий на эту тему публикует пресс-служба компании «Конкорд».
Бизнесмен в рамках ответа на запрос редакции издания Live24 заявил, что воздушное судно действительно было атаковано силами ПВО Украины. Это был тот самый самолет, на котором ранее летал Пригожин.
«Да, действительно, именно этот борт был сегодня атакован с земли средствами ПВО противника», — сказал он.
Трагедии удалось избежать благодаря профессионализму пилота. Ему удалось посадить технику несмотря на повреждения.
«Пилот совершил чудо, приземлил горящую машину, полностью выполнив боевое задание. В настоящий момент техники занимаются ремонтом самолёта. Пилот - красавчик. Честь ему и хвала», — поделился Пригожин.
Предприниматель ранее обращался к президенту Владимиру Зеленскому с борта самолета. Тогда он предупредил политика о намерении в скором времени опробовать истребить МиГ-29 в боях под Бахмутом.