Канада призвала своих граждан срочно покинуть территорию Белоруссии

Канада призвала своих граждан незамедлительно покинуть территорию Белоруссии. Это стало известно из заявления пресс-службы канадского МИД.
Власти объясняют это «риском произвольного применения местных законов и вооруженного конфликта между Россией и Украиной». Также отмечаются скудные возможности канадского посольства в Белоруссии по оказанию консульских услуг, поэтому покидать страну предлагается коммерческим путем.
Тем, кто решит остаться в стране, советуют получать информацию только из «заслуживающих доверия источников», а также ежедневно пересматривать планы по своей собственной безопасности. Кроме того, людям рекомендуют запасаться лекарствами, деньгами и «быть готовыми укрыться в безопасном месте».