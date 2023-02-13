Канада призвала своих граждан срочно покинуть территорию Белоруссии

Тем, кто решит остаться в стране, советуют получать информацию только из «заслуживающих доверия источников», а также ежедневно пересматривать планы по своей собственной безопасности. Кроме того, людям рекомендуют запасаться лекарствами, деньгами и «быть готовыми укрыться в безопасном месте».