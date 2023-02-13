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Канада призвала своих граждан срочно покинуть территорию Белоруссии

Политика
Канада призвала своих граждан срочно покинуть территорию Белоруссии

Канада призвала своих граждан незамедлительно покинуть территорию Белоруссии. Это стало известно из заявления пресс-службы канадского МИД.

Власти объясняют это «риском произвольного применения местных законов и вооруженного конфликта между Россией и Украиной». Также отмечаются скудные возможности канадского посольства в Белоруссии по оказанию консульских услуг, поэтому покидать страну предлагается коммерческим путем.

Тем, кто решит остаться в стране, советуют получать информацию только из «заслуживающих доверия источников», а также ежедневно пересматривать планы по своей собственной безопасности. Кроме того, людям рекомендуют запасаться лекарствами, деньгами и «быть готовыми укрыться в безопасном месте».

#канада #белоруссия #посольство

Трансляция медиагруппы "Патриот"