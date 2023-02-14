Экономист Беляев: у Запада пока не получается присвоить замороженные российские миллиарды

Есть большая разница между тем, чтобы заморозить активы, и тем, чтобы их конфисковать. Страны Запада очень хотят конфисковать российские миллиарды, замороженные на счетах их банков в рамках санкций, но не могут найти для этого законных оснований.
Об этом в эфире радио Sputnik рассказал финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев.
По мнению эксперта, у стран Запада пока не получается найти правовую возможность присвоить миллиарды долларов российских активов, замороженные в рамках санкций на счетах западных банков, несмотря даже на то, что в международной сфере на данный момент уже попираются любые законы.
Для того, чтобы подвести правовую основу под конфискацию российских денег, объясняет Беляев, Западу нужно обвинить Москву в неких международных преступлениях и грехах. Либо надо найти способ лишить Россию права собственности на ее активы и передать эти права другому собственнику, чтобы получить возможность ими распоряжаться.
«Заморозка от конфискации отличается существенным образом. Заморозить можно, просто дав команду подконтрольному финансовому учреждению не проводить определенные операции, что и было сделано. А вот причин для смены права собственности, такой статьи, или для признания России субъектом, подлежащим лишению активов, за целый год так и не найдено», – объясняет эксперт.
Напомним, ранее посол РФ в Великобритании Андрей Келин сообщил, что Лондон намерен конфисковать замороженные валютные резервы ЦБ РФ. При этом дипломат добавил, что почти во всех западных странах политики осознают, что это стремление является незаконным, но по их извращенной логике это означает лишь, что необходимо изобрести соответствующие законы. И этим как раз сейчас, по словам Келина, и занимаются и в США, и в Великобритании, и в Евросоюзе.