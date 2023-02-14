Экономист Беляев: у Запада пока не получается присвоить замороженные российские миллиарды

Напомним, ранее посол РФ в Великобритании Андрей Келин сообщил, что Лондон намерен конфисковать замороженные валютные резервы ЦБ РФ. При этом дипломат добавил, что почти во всех западных странах политики осознают, что это стремление является незаконным, но по их извращенной логике это означает лишь, что необходимо изобрести соответствующие законы. И этим как раз сейчас, по словам Келина, и занимаются и в США, и в Великобритании, и в Евросоюзе.