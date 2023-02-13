Руководитель ЯRUS Добровольский рассказал Собчак о преимуществах соцсети

Над ЯRUS работала небольшая группа разработчиков из Нижнего Новгорода. На основе интересов общества было принято сделать из сервиса социальную сеть. Сейчас она уже является удобной площадкой для работы блогеров и для возможности зарабатывать на ней, передает ФАН.