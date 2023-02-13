Руководитель ЯRUS Добровольский рассказал Собчак о преимуществах соцсети

Руководитель социальной сети ЯRUS Иван Добровольский обсудил с журналисткой Ксенией Собчак в программе «Осторожно, Собчак!» различные сферы IT. Собеседники поговорили о перспективах соцсети и идее ее создания.
Над ЯRUS работала небольшая группа разработчиков из Нижнего Новгорода. На основе интересов общества было принято сделать из сервиса социальную сеть. Сейчас она уже является удобной площадкой для работы блогеров и для возможности зарабатывать на ней, передает ФАН.
Кроме того, пользователям за активность предоставляются бонусы, а создатели уникальных видео получают монетизацию за просмотры. По словам Добровольского, такие выплаты могут достигать до 5 млн рублей.