Президент Украины Владимир Зеленский обделил Францию контрактами на восстановление республики. Об этом сообщил сотрудник спецслужбы DGSE Ален Жюйе.
Разведчик в интервью газете Boulevard Voltaire указал, что Зеленский распорядился предоставить права на восстановление Украины крупнейшему американскому фонду Black Rock. Жюйе отметил, что это значит, что все будут делать американцы — как это было на Балканах, в частности, в Боснии и других странах региона.
Эти сведения очень тревожат его, поскольку Франция выделила на помощь киевским властям около 7,5 миллиарда евро. Однако указ Зеленского о контрактах свидетельствует о том, что деньги Парижа были зря потрачены.