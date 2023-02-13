Разведчик в интервью газете Boulevard Voltaire указал, что Зеленский распорядился предоставить права на восстановление Украины крупнейшему американскому фонду Black Rock. Жюйе отметил, что это значит, что все будут делать американцы — как это было на Балканах, в частности, в Боснии и других странах региона.