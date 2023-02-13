«Выстрел в ногу». NetEase указало на пользу западных санкций для экономики России

По их словам, причина такого парадокса состоит в том, что у России, помимо западных стран, есть и альтернативные партнеры. Поэтому в данном случае введение ограничительных мер даже послужило во благо, поскольку поспособствовало изменению направления внешней торговли Москвы, ее росту и расширению маршрута.