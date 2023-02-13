«Выстрел в ногу». NetEase указало на пользу западных санкций для экономики России

Попытавшись наказать Россию многочисленными санкциями, Запад выстрелил себе в ногу: на днях СМИ сообщили, что объем внешней торговли России не только не упал, но даже вырос вопреки ограничениям. Об этом пишут эксперты китайского издания NetEase.
По их словам, причина такого парадокса состоит в том, что у России, помимо западных стран, есть и альтернативные партнеры. Поэтому в данном случае введение ограничительных мер даже послужило во благо, поскольку поспособствовало изменению направления внешней торговли Москвы, ее росту и расширению маршрута.
«Это не первый случай, когда Запад стреляет себе в ногу. Это стало одной из главных причин, по которой международный порядок, установленный США после Второй мировой войны, постоянно подвергается сомнению. Крепость легче всего взломать изнутри», — говорится в статье.
Аналитики обратили внимание, что многие американцы сейчас жалеют о том, что Вашингтон «втянул» Китай во Всемирную торговую организацию (ВТО), поскольку это послужило «быстрому возрождению» Пекина.
Ранее американский историк экономики Николас Малдер в статье для издания The New York Times констатировал, что России удалось выстоять в условиях западных санкций благодаря отработанным ответным мерам, выгодному положению на рынке и торговле с партнерами.
«Российская экономика куда лучше ожидаемого справилась с шоком от введения масштабных западных санкций», — подчеркнул эксперт.
Несмотря на обрушение торговли с Западом, Москва расширила коммерческие обмены со странами Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки и Африки. Кроме того, весной прошлого года ЦБ РФ сумел избежать финансового кризиса за счет контроля над движением капитала и повышения процентной ставки.