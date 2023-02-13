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Путин провел оперативное совещание Совбеза России

Политика
Путин провел оперативное совещание Совбеза России

Президент Российской Федерации Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России. Об этом стало известно в понедельник, 13 февраля.

Сообщается, что российский лидер потребовал доложить результаты командировки министра иностранных дел России Сергея Лаврова в дружественные африканские страны в рамках подготовки к саммиту «Россия — Африка».

«Сергей Викторович Лавров занимался подготовкой саммита "Россия — Африка" и был в командировке в нескольких дружественных нам странах. Попросим его и начать сегодня с информации о своей командировке», — предложил российский лидер.

Известно, что второй саммит пройдет на территории России. В июле прошлого года Путин согласовал организационный комитет, ответственный за подготовку к важному мероприятию.

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Трансляция медиагруппы "Патриот"