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Ветеран разведки Риттер рассказал о приятном подарке Запада Кремлю

Политика
Ветеран разведки Риттер рассказал о приятном подарке Запада Кремлю

Ветеран разведки США Скотт Риттер рассказал о неожиданном подарке западных государств Москве.

Согласно материалу издания «ПолитРоссия», страны Европы несерьезно отнеслись к речи российского президента Владимира Путина в ходе Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходила в 2007 году. В ходе своей речи лидер предупредил, что в случае рестрикций против государства Москва даст соответствующий ответ.

«Это был подарок, о котором Россия и мечтать не могла», — указал военный эксперт.

Санкционная политика западных стран помогла РФ начать крайне быстро развиваться во всех направлениях, резюмировал Риттер.

#военный эксперт Риттер #США #россия

Трансляция медиагруппы "Патриот"