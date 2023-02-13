Ветеран разведки Риттер рассказал о приятном подарке Запада Кремлю

Согласно материалу издания «ПолитРоссия», страны Европы несерьезно отнеслись к речи российского президента Владимира Путина в ходе Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходила в 2007 году. В ходе своей речи лидер предупредил, что в случае рестрикций против государства Москва даст соответствующий ответ.