Ветеран разведки США Скотт Риттер рассказал о неожиданном подарке западных государств Москве.
Согласно материалу издания «ПолитРоссия», страны Европы несерьезно отнеслись к речи российского президента Владимира Путина в ходе Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходила в 2007 году. В ходе своей речи лидер предупредил, что в случае рестрикций против государства Москва даст соответствующий ответ.
«Это был подарок, о котором Россия и мечтать не могла», — указал военный эксперт.
Санкционная политика западных стран помогла РФ начать крайне быстро развиваться во всех направлениях, резюмировал Риттер.