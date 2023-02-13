Специалисты РСТ призвали россиян не рассчитывать на многократные шенгенские визы

Россияне могут не рассчитывать на получение многократной шенгенской визы. Об этом сообщили специалисты Российского союза туриндустрии (РСТ).
Там объяснили, что граждане России по-прежнему могут подавать документы в визовые центры стран шенгенской зоны. Прием заявок ведут представительства Италии, Испании, Франции, Греции, Венгрии, Швейцарии, Словении и Хорватии.
Однако визы, которые действуют несколько лет, практически не дают. Большинству желающих россиян оформляют документы на срок поездки или до полугода.
Чаще всего многократные визы выдают во французском консульстве. Однако записаться туда для подачи документов практически невозможно.