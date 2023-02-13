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«Опытный коммерсант». Политолог объяснил, почему Маск ограничил ВСУ доступ к сети Starlink

Европа и США
«Опытный коммерсант». Политолог объяснил, почему Маск ограничил ВСУ доступ к сети Starlink

Американский бизнесмен, владелец компании SpaceX Илон Маск, который ранее заявил о недопустимости использования сети спутников Starlink для эскалации военного конфликта на Украине, действует очень умно и дальновидно, так как защищает долгосрочные перспективы своего детища.

Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал политолог, эксперт аналитического холдинга Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Ефремов, комментируя обещание Илона Маска, что он не допустит использования украинскими военными спутников Starlink в качестве оружия.

«Starlink – это магистральная линия связи Украины, особенно на передовой, где почти все другие интернет-соединения были уничтожены. Но мы не допустим эскалации конфликта, которая может привести к третьей мировой войне», – написал Маск в своем микроблоге Twitter.

При этом в компании SpaceX ранее сообщили, что ограничили Украине возможность использовать спутниковую связи Starlink для управления дронами, подчеркнув, что эта сеть не была предназначена «для превращения в оружие».

«Опытный коммерсант». Политолог объяснил, почему Маск ограничил ВСУ доступ к сети Starlink

Комментируя такой поворот событий, Дмитрий Ефремов высказал предположение о том, чем могло быть вызвано решение Илона Маска.

«Илон Маск как опытный и умный коммерсант, очевидно, понял, что использовать технологический потенциал его системы для повышения боеспособности ВСУ – идея так себе, – считает политолог. – А идея на самом деле плохая с точки зрения долгосрочных перспектив компании – не исключено, что в дальнейшем это будет препятствовать экспансии компании на рынки многих стран».

И хотя владелец компании SpaceX подвергнется резкой критике за ограничение использования спутников Starlink украинскими военными, с коммерческой точки зрения это решение продиктовано исключительно прагматичными соображениями.

Но в будущем, предполагает Ефремов, Маска могут вынудить отказаться о той части компании, которая связана с использованием спутников Starlink для навигации боевых украинских беспилотников. Возможно, эта часть компании Маска будет передана под управление Пентагона.

«Опытный коммерсант». Политолог объяснил, почему Маск ограничил ВСУ доступ к сети Starlink
«Я думаю, все закончится тем, что Маск будет вынужден продать ту часть технологий, которая ответственна за эту навигацию, и это будет собственность Пентагона. Таким образом, будет соблюден баланс между его коммерческими интересами и назойливой помощью США вооруженным силам Украины», – предсказал Дмитрий Ефремов.

Напомним, ранее президент компании Илона Маска SpaceX Гвен Шотвелл, рассказала, что украинская сторона ни с кем не согласовывала использование спутниковой связи Starlink для управления беспилотниками в зоне боевых действий, несмотря на то, что эта технология не предназначалась для подобных целей.

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Трансляция медиагруппы "Патриот"