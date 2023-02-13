«Опытный коммерсант». Политолог объяснил, почему Маск ограничил ВСУ доступ к сети Starlink

Американский бизнесмен, владелец компании SpaceX Илон Маск, который ранее заявил о недопустимости использования сети спутников Starlink для эскалации военного конфликта на Украине, действует очень умно и дальновидно, так как защищает долгосрочные перспективы своего детища.
Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал политолог, эксперт аналитического холдинга Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Ефремов, комментируя обещание Илона Маска, что он не допустит использования украинскими военными спутников Starlink в качестве оружия.
«Starlink – это магистральная линия связи Украины, особенно на передовой, где почти все другие интернет-соединения были уничтожены. Но мы не допустим эскалации конфликта, которая может привести к третьей мировой войне», – написал Маск в своем микроблоге Twitter.
При этом в компании SpaceX ранее сообщили, что ограничили Украине возможность использовать спутниковую связи Starlink для управления дронами, подчеркнув, что эта сеть не была предназначена «для превращения в оружие».
Комментируя такой поворот событий, Дмитрий Ефремов высказал предположение о том, чем могло быть вызвано решение Илона Маска.
«Илон Маск как опытный и умный коммерсант, очевидно, понял, что использовать технологический потенциал его системы для повышения боеспособности ВСУ – идея так себе, – считает политолог. – А идея на самом деле плохая с точки зрения долгосрочных перспектив компании – не исключено, что в дальнейшем это будет препятствовать экспансии компании на рынки многих стран».
И хотя владелец компании SpaceX подвергнется резкой критике за ограничение использования спутников Starlink украинскими военными, с коммерческой точки зрения это решение продиктовано исключительно прагматичными соображениями.
Но в будущем, предполагает Ефремов, Маска могут вынудить отказаться о той части компании, которая связана с использованием спутников Starlink для навигации боевых украинских беспилотников. Возможно, эта часть компании Маска будет передана под управление Пентагона.
«Я думаю, все закончится тем, что Маск будет вынужден продать ту часть технологий, которая ответственна за эту навигацию, и это будет собственность Пентагона. Таким образом, будет соблюден баланс между его коммерческими интересами и назойливой помощью США вооруженным силам Украины», – предсказал Дмитрий Ефремов.
Напомним, ранее президент компании Илона Маска SpaceX Гвен Шотвелл, рассказала, что украинская сторона ни с кем не согласовывала использование спутниковой связи Starlink для управления беспилотниками в зоне боевых действий, несмотря на то, что эта технология не предназначалась для подобных целей.