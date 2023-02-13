«Опытный коммерсант». Политолог объяснил, почему Маск ограничил ВСУ доступ к сети Starlink

Напомним, ранее президент компании Илона Маска SpaceX Гвен Шотвелл, рассказала, что украинская сторона ни с кем не согласовывала использование спутниковой связи Starlink для управления беспилотниками в зоне боевых действий, несмотря на то, что эта технология не предназначалась для подобных целей.