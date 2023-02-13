МИД Китая: аэростаты США нарушали воздушное пространство КНР более десяти раз за год

Аэростаты Соединенных Штатов Америки с начала 2022 года нарушали воздушное пространство КНР более десяти раз. Об этом рассказал официальный представитель внешнеполитического ведомства Китая Ван Вэньбинь.
Так он заявил в ходе беседы с представителями прессы в понедельник, 13 февраля. Вашингтон ни разу не попросил разрешения на этот шаг, указал сотрудник министерства иностранных дел.
«С прошлого года американские аэростаты более 10 раз незаконно пролетали в воздушном пространстве Китая», — отметил он.
Прежде Белый дом и Канада сообщали об аэростатах-шпионах над своей землей. Первый из них был ликвидирован 4 февраля над Атлантическим океаном, рассказывали ранее журналисты.