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Полковник Макгрегор сообщил о скорой ликвидации примкнувших к ВСУ наемников на Украине

Армия
Полковник Макгрегор сообщил о скорой ликвидации примкнувших к ВСУ наемников на Украине

Подразделения ВС РФ в ходе спецоперации уничтожат иностранных наемников, которые примкнули к ВСУ для участия в боевых действиях на Украине.

С таким заявлением выступил экс-советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор. По его словам, скоро на украинской территории начнется «чистка».

«Тридцать тысяч иностранцев в рядах украинской армии не дадут никакой разницы. Все они скоро будут уничтожены», — объяснил он.

Макгрегор заявил, что США и их союзники не смогут изменить ход российской СВО с помощью поставок оружия и техники Киеву.

#наемники #США #Украина

Трансляция медиагруппы "Патриот"