Подразделения ВС РФ в ходе спецоперации уничтожат иностранных наемников, которые примкнули к ВСУ для участия в боевых действиях на Украине.
С таким заявлением выступил экс-советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор. По его словам, скоро на украинской территории начнется «чистка».
«Тридцать тысяч иностранцев в рядах украинской армии не дадут никакой разницы. Все они скоро будут уничтожены», — объяснил он.
Макгрегор заявил, что США и их союзники не смогут изменить ход российской СВО с помощью поставок оружия и техники Киеву.