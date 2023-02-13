Певец Алексей Глызин считает недостойной критику в адрес Пугачевой

Актер и певец Алексей Глызин заступился за свою сбежавшую из России коллегу Аллу Пугачеву и заявил, что нельзя в одночасье забыть все заслуги артистки.
Исполнительница хита «Арлекино» попала в немилость россиян после того, как назвала их «холопами» и улетела в Израиль. Большинство артистов отечественного шоу-бизнеса осудили поступок Пугачевой, однако, по словам Глызина, порицать звезду не стоит. Певец признался, что считает свою коллегу номером один в России. Он подчеркнул, что критиковать Примадонну – недостойно.
«Нельзя в одночасье забыть все заслуги Аллы Борисовны. Вот и все», — цитирует артиста Teleprogramma.pro.
Напомним, после бегства Пугачевой за границу и ее скандальных высказываний актриса Мария Шукшина заявила, что певица «осознает свою безнаказанность», а телеведущий Владимир Соловьев в соцсетях лаконично пожелал артистке «покоиться с миром».