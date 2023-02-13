Победа ХДС на выборах в земельный парламент в Берлине стала первой за последние 20 лет

Победа Христианско-демократического союза Германии на выборах в ландтаг в Берлине стала первой за последние 20 лет. Об этом свидетельствуют данные экзитпола.
Сообщается, что ХДС набрал 28% голосов избирателей, в то время, как правящая партия социал-демократов смогла собрать лишь около 20%. По информации издания Spiegel, результат СДПГ стал худшим за последние десять лет.
Ранее обозреватель Михаил Шейнкман высмеял положение канцлера Германии Олафа Шольца после громкого поражения его партии на выборах в земельный парламент. По его мнению, политику придется пойти на серьезные уступки, чтобы сохранить власть.