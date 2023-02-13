«Исторический рывок». Санду готовит захват власти в Приднестровье по указу США и ФРГ

Откровение президента Молдавии Майи Санду насчет подготовки оппозицией захвата власти в стране — это «зеркалка планов» самого лидера республики по отношению к Приднестровью. Такое мнение в Telegram-канале высказал главный редактор аналогического портала RuBaltic Александр Носович.
Ранее Санду сообщила, что молдавские спецслужбы подтвердили слова президента Украины Владимира Зеленского, который 9 февраля предупредил об угрозе дестабилизации в республике. По его словам, украинская разведка якобы перехватила план РФ по «разрушению демократического порядка» в Молдавии и передала полученные сведения Кишиневу.
«В Молдавии готовились попытки изменения конституционного строя. Документы, полученные от наших украинских партнеров, подтверждают планируемую организацию этих диверсий, а также предусматривают привлечение граждан других стран для их реализации», — поделилась Санду.
Президент добавила, что за попыткой совершения диверсий стоит ряд оппозиционных сил, в том числе партия «Шор». Она также призвала парламент принять проекты, которые позволят прокуратуре и Службе информации и безопасности бороться с соответствующими рисками.
Впрочем, как заметил Носович, никаких доказательств, что бывший президент Молдавии Игорь Додон или лидер Партии коммунистов Владимир Воронин собираются захватить власть в Молдавии, местные спецслужбы предоставить не могут. При этом признаков того, что Кишинев вместе с США, Германией и Румынией готовит аналогичный процесс в Приднестровье — «вагон и маленькая тележка».
Юридической базой такой операции будет статья о сепаратизме, которую руководство страны сейчас пытается включить в уголовный кодекс. Кроме того, официальные лица Молдавии проводят «мутные переговоры» с коллегами из Румынии — так, в Рождество Санду отправилась с частным визитом в Бухарест.
А недавняя отставка премьер-министра Натальи Гаврилицы была необходима для получения «минимального кредита доверия» в момент «исторического рывка».
«Санду, получается, тот вор, который громче всех кричит "держи вора". Обратите внимание, что, говоря о планах оппозиции по силовому захвату власти, она ссылается на Зеленского. Киевский режим сейчас больше всех заинтересован в том, чтобы приднестровский статус-кво был разрушен, и Молдавия взорвалась. Это будет пресловутый второй фронт для России. И Майя Санду пляшет под дудку Зеленского», — заключил Носович.
Ранее «Политика Сегодня» писала о том, что уход Гаврилицы с поста премьера должен временно успокоить возмущенных граждан, но не спасет Молдавию от будущего «кровавого столкновения».