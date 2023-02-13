«Исторический рывок». Санду готовит захват власти в Приднестровье по указу США и ФРГ

Впрочем, как заметил Носович, никаких доказательств, что бывший президент Молдавии Игорь Додон или лидер Партии коммунистов Владимир Воронин собираются захватить власть в Молдавии, местные спецслужбы предоставить не могут. При этом признаков того, что Кишинев вместе с США, Германией и Румынией готовит аналогичный процесс в Приднестровье — «вагон и маленькая тележка».