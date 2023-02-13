Посол Варшавы при ЕС Садось: Польша разочарована десятым пакетом санкций против Кремля

О недовольстве государства он рассказал в ходе диалога с журналистом радиостанции RMF FM в понедельник, 13 февраля. Новые рестрикции не оправдали ожиданий Варшавы, отметил он. В стране надеялись на введение санкций против предприятия «Росатом», как этого требовал киевский режим, указал Садось.