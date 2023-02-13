Премьер Чехии Фиала указал на бессмысленность прекращения дипотношений с Кремлем

Прага поддерживает минимальные дипломатические отношения с Кремлем и считает бессмысленным полностью прерывать их. Соответствующую точку зрения высказал глава Правительства Чехии Петр Фиала.
Об этом он заявил в понедельник, 13 февраля. В государстве большое количество граждан из России, подчеркнул премьер-министр. Он высказал свое мнение в ходе выступления перед учащимися Горного университета в чешском городе Острава.
«Мы можем подумать об этом, но я не вижу в этом смысла. Какие-то связи всегда должны работать», — указал Фиала.
Прежде в Соединенных Штатах Америки обратились к согражданам с призывом немедленно покинуть территорию российского государства в связи с вооруженным противостоянием Москвы и Киева.