Энергоэксперт Фролов объяснил, почему Россия сократит нефтедобычу с марта

Российские власти приняли решение сократить нефтедобычу не из-за потолка цен на ресурсы, а в связи с ограничением морских поставок для российского топлива, передает РИАМО мнение гендиректора института национальной энергетики Александра Фролова.
Для России нефтяное ограничение — это, в первую очередь, запрет на морские перевозки, хотя Европа позиционирует данную меру больше в ключе ценовых ограничений на российскую нефть и нефтепродукты.
Сейчас РФ находится в переходном периоде, когда перестраивается логистика и меняется алгоритм поставок. Повлиять на энергорынок напрямую Москва не может, но косвенно — вполне. При этом поставки нефти в дружественные страны Россия не прекратит.
Российские власти выбрали март для того, чтобы сократить нефтедобычу, неслучайно. Зимой ресурс потребляется меньше, чем в теплое время года. В марте спрос на нефть как раз начнет расти.
Ранее стало известно о сокращении добычи нефти в России на 500 тыс. баррелей в сутки в марте 2023 года. Данная мера, по словам зампреда правительства РФ Александра Новака, будет способствовать восстановлению рыночных отношений.