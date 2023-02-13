В Роскосмосе назвали сроки запуска корабля «Союз МС-23

Запуск корабля «Союз МС-23» в беспилотном режиме решили отложить, заявил гендиректор корпорации «Роскосмос» Юрий Борисов.
По его словам, запуск планируется произвести, предположительно, в первой декаде марта. Такое решение было принято в связи с тем, что в теплоносителе грузового корабля «Прогресс МС-21» случилась разгерметизация.
«Пока мы не убедимся и не доберемся до места возможной поломки, запуск корабля «Союз МС-23» в беспилотном режиме отложен», — подчеркнул глава компании.
Старт «Союза МС-23» ранее был запланирован на 20 февраля. Он должен доставить на орбиту 429 килограммов груза.