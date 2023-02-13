Депутат Миронов осудил Белый дом за лицемерную политику

Российский депутат Сергей Миронов уличил Соединенные Штаты Америки в политике двойных стандартов.
Об этом он заявил в понедельник, 13 февраля, комментируя заявление Вашингтона. Свое мнение Миронов выразил в Teleram-канале. Прежде в США призвали сограждан, которые находятся на территории России, немедленно покинуть землю государства.
«США погрязли в лицемерии и двойных стандартах <...> Именно США стоят за любым крупным конфликтом в мире», — отметил Миронов.
Политик добавил, что в заявлении не озвучено самое главное. Именно политика Белого дома сделала нахождение американских граждан небезопасным на российской земле.