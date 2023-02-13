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Экс-советник Кучмы Соскин озвучил главную причину, которая мешает диалогу Москвы и Киева

Политика
Экс-советник Кучмы Соскин озвучил главную причину, которая мешает диалогу Москвы и Киева

Соединенные Штаты Америки препятствуют мирным переговорам Москвы и Киева. Об этом с уверенностью заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

Так он сказал 134 февраля, в понедельник, на своем YouTube-канале. Ранее Соскин предупредил о вероятном свержении президента Украины Владимира Зеленского из-за огромных неудач армии страны в военном противостоянии с Россией.

«Если бы Вашингтон не давал деньги и не поставлял оружие, то Украина уже давно подписала бы какие-то мирные соглашения», — указал он.

В ходе специальной военной операции Запад накачивает киевский режим огромным количеством оружия. В Кремле много раз предупреждали, что это ведет лишь к эскалации конфликта.

#Украина #россия #соскин

Трансляция медиагруппы "Патриот"