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Памятник Советскому солдату снесли в украинском Старом Селе под Львовом

Общество
Памятник Советскому солдату снесли в украинском Старом Селе под Львовом

Мемориал Советскому солдату демонтировали в Старом Селе, расположенном во Львовской области Украины.

В Сети появилось видео, на котором обвязанный тросами памятник сносят с помощью бульдозера. Об этом сообщают местные СМИ. Мемориал был установлен у трассы Львов — Ивано-Франковск.

Ранее в Киеве решили уничтожить памятник освободителю города от нацистов Николаю Ватутину. Монумент не могли снять с постамента почти четыре часа.

В последнее время киевский режим начал активно бороться со всем, что связано с историей России и СССР. За восемь лет украинские власти изменили названия более 900 сел и городов, а также около 50 тыс. улиц.

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Трансляция медиагруппы "Патриот"