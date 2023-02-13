Памятник Советскому солдату снесли в украинском Старом Селе под Львовом

Мемориал Советскому солдату демонтировали в Старом Селе, расположенном во Львовской области Украины.
В Сети появилось видео, на котором обвязанный тросами памятник сносят с помощью бульдозера. Об этом сообщают местные СМИ. Мемориал был установлен у трассы Львов — Ивано-Франковск.
Ранее в Киеве решили уничтожить памятник освободителю города от нацистов Николаю Ватутину. Монумент не могли снять с постамента почти четыре часа.
В последнее время киевский режим начал активно бороться со всем, что связано с историей России и СССР. За восемь лет украинские власти изменили названия более 900 сел и городов, а также около 50 тыс. улиц.