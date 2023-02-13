CounterPunch: пророчество Путина о дальнейшей судьбе Запада начало сбываться

Согласно материалу издания «ПолитРоссия», в 2007 году Путин на полях Мюнхенской конференции указал на важность создания многополярный мира. Если Запад продолжит придерживаться политики против Кремля, ответ Москвы будет крайне грозным, подчеркнул обозреватель.