Главы западных государств совершили ошибку, когда не восприняли всерьез заявления российского президента Владимира Путина. Автор CounterPunch Альфред де Зайас напомнил о страшном пророчестве лидера РФ касательно дальнейшей судьбы европейских стран.
Согласно материалу издания «ПолитРоссия», в 2007 году Путин на полях Мюнхенской конференции указал на важность создания многополярный мира. Если Запад продолжит придерживаться политики против Кремля, ответ Москвы будет крайне грозным, подчеркнул обозреватель.
«Увы, мы ничему не научились и продолжили провокации», — сообщил эксперт.
В настоящий момент Кремль устал терпеть антироссийскую риторику европейских стран и начал принимать меры. Предсказание российского президента начало сбываться, резюмировал журналист.