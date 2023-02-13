«Записка и книга». Как советский писатель-следователь Рябов нашел останки Николая II

Убийство последнего российского императора Николая II и его семьи является одним из важнейших событий в истории России. Расстрел в доме Ипатьева еще больше раскрутил моховик Гражданской войны и оказал колоссальное влияние как на будущее русских эмигрантов, так и на положение большевиков после окончания междоусобного конфликта. Однако и сама судьба останков членов императорской четы является не менее увлекательной. Удивительно, но их местоположение установил не историк или археолог, а писатель-следователь Гелий Рябов.
Он родился в 1932 году в семье рабочего. После окончания школы Рябов поступил в Московский юридический институт. Впоследствии он некоторое время работал следователем. Однако творческий склад характера не был погребен под огромной массой бумажной работы и выездами на места ужасных преступлений. Наоборот, служба в правоохранительных органах дала ему большое подспорье при написании произведений. Рябов стал сценаристом известных на весь Советский Союз фильмов таких как: «Государственная граница», «Тайник у Красных камней», «Фаворит» и других.
Оглушительным успехом творчества стал многосерийный фильм «Рожденная революцией», снятый по сюжету романа Рябова «Повесть об уголовном розыске». Кинолента неоднократно транслировалась по советскому телевиденью, а автор был удостоен Государственной премии. Тогда же министр МВД Николай Щелоков сделал молодого автора консультантом по кино и печати.
Некоторые исследователи утверждают, что именно глава ведомства подтолкнул писателя-следователя к поискам останков семьи императора Николая II. Однако, по словам самого Рябова, такая идея пришла к нему в 1976 году, когда он сам оказался в доме Ипатьева.
Стоит отметить, что уже тогда особняк был закрыт для посетителей. Одни утверждают, что Гелий Трофимович смог попасть туда благодаря своей известности. Другие, наоборот, уверены, что это произошло благодаря протекции министра, который тайно курировал поиски царских останков.
Следователь обнаружил в оставшихся архивах записку руководителя расстрела императорской семьи Якова Юровского. Она указывала на примерное место захоронения останков. Более того, Рябов ознакомился с книгой-расследованием белогвардейцем Николаем Соколовым, которая в советское время хранилась исключительно в спецхранах.
О своих успехах Гелий Трофимович объявил прессе только в 1989 году. Поначалу к новости все отнеслись скептически, но уже в 1991 году выехали профессиональные археологи.