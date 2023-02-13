«Записка и книга». Как советский писатель-следователь Рябов нашел останки Николая II

Убийство последнего российского императора Николая II и его семьи является одним из важнейших событий в истории России. Расстрел в доме Ипатьева еще больше раскрутил моховик Гражданской войны и оказал колоссальное влияние как на будущее русских эмигрантов, так и на положение большевиков после окончания междоусобного конфликта. Однако и сама судьба останков членов императорской четы является не менее увлекательной. Удивительно, но их местоположение установил не историк или археолог, а писатель-следователь Гелий Рябов.