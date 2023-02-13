Турэксперт Мальков развеял миф о популярности «беременного туризма» в Аргентину среди россиян

Обсуждение «беременного туризма» ведется после публикации информации о том, что власти Аргентины задержали в аэропорту шесть беременных россиянок. Сотрудники миграционной службы предположили, что туристки якобы планировали получить вид на жительство через рождение ребенка. По словам Малькова, этот «новый тренд» не пользуется популярностью.