Турэксперт Мальков развеял миф о популярности «беременного туризма» в Аргентину среди россиян

Вопреки распространенному мнению, «беременный туризм» в Аргентину не пользуется популярностью среди российских путешественников. Об этом заявил гендиректор туроператора ITM Group Константин Мальков.
Обсуждение «беременного туризма» ведется после публикации информации о том, что власти Аргентины задержали в аэропорту шесть беременных россиянок. Сотрудники миграционной службы предположили, что туристки якобы планировали получить вид на жительство через рождение ребенка. По словам Малькова, этот «новый тренд» не пользуется популярностью.
«Даже роста спроса на авиабилеты мы не заметили. Скорее всего, это хайповая история», — приводит его слова РИА Новости.
С мнением Малькова согласна и глава Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. По ее словам, «беременный туризм» не имеет ничего общего с туризмом и представляет собой лишь самостоятельные поездки.