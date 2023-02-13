Сатановский рассказал о «формировании» в РФ дивизий из американцев для отправки в зону СВО

Гражданам США необходимо покинуть территорию РФ, иначе из их числа будут сформированы американские полки, дивизии и эскадрильи для отправки в зону СВО. Об этом в своем Telegram-канале написал политолог Евгений Сатановский.
Комментируя обращений посольства США в РФ о необходимости немедленного выезда американских граждан из России, Сатановский отметил, что таким образом Вашингтон в очередной раз пытается дестабилизировать ситуацию в РФ, передает «ПолитРоссия».
Политолог напомнил, что в дипмиссии США появился новый посол — Линн Трейси, возможно именно с ее подачи и была попытка «навести шухер», предположил Сатановский.
«Методы ведения внешней политики США все более неадекватные, из-за этого в Вашингтоне разочаровались серьезные игроки мировой арены», — констатирует политолог.
Такое «взбалмошное, подлое, сволочное и агрессивное» государство с проповедями о правах человека и нотациями, как надо жить, не любит никто во всем мире, резюмировал политолог.