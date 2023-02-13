Сейсмическое оружие США: миф или причина разрушительных землетрясений в Турции

Число жертв землетрясений в Турции и Сирии превысило 40 тысяч человек. Стихийное бедствие произошло 6 февраля, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings оценило ущерб в 4 миллиарда долларов.
Подсчеты не окончательные — сейсмологи полагают, что повторные толчки будут продолжаться еще как минимум год. Только за прошедшую неделю произошло 2724 афтершока. Разборы завалов и поиски без вести пропавших продолжаются до сих пор, а конспирологи выдвигают свои причины случившегося — по одной из версий в тектонических сдвигах виноват американский проект HAARP.
Что произошло
После того, как неделю назад в Турции и Сирии менее чем за сутки произошло несколько подземных толчков с максимальной магнитудой 7,8 баллов, сейсмическая активность была зафиксирована в Сирии, Ливане, Ираке, Казахстане, Гренландии, на границе Армении и Грузии, близ Хмельницкой и Южно-Украинской АЭС, а также небольшие волны цунами появились у побережья Кипра.
Природная катастрофа уничтожила сотни зданий, среди которых турецкая крепость Газиантеп времен Римской империи и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО — цитадель Алеппо в Сирии. В турецкой провинции Хатай образовался гигантский тектонический разлом шириной 200 метров и глубиной 30 метров, разделив пополам оливковое поле.
Накануне в Грузии с разницей в 14 минут произошли два новых землетрясения. По информации некоторых источников, было зафиксировано четыре толчка за сутки. Подобная ситуация произошла и у побережья префектуры Фукусима в Японии 13 февраля. Национальное метеорологическое управление страны сообщает, что очаг находился на глубине 60 км под дном океана.
«Как и говорили сейсмологи: после такого мощного цикла землетрясений в Турции будет серия других в соседних странах. Сегодня сразу два в Грузии. А в Турции упорно ходят слухи о том, что против них применили оружие американского проекта HAARP ("программа высокочастотного активного исследования полярных сияний"), которое позволяет спровоцировать землетрясения», — намекнул на причастность США политтехнолог Марат Баширов в Telegram-канале «Политджойстик».
Теория заговора
Американский научно-исследовательский проект HAARP был запущен еще в 1997 году в Гаконе, штате Аляска. По задумке ученых, разработка позволяет изучать взаимодействие ионосферы с мощным электромагнитным излучением.
К примеру, в ходе последних испытаний исследователи пытались посылать радиосигналы на Луну и Юпитер, ожидая получить их обратно. Первоначально программа была проектом ВВС США по изучению солнечных вспышек, которые могут нарушать коммуникации и электрическую сеть на самой Земле. Также с ее помощью «Пентагон» планировал развивать противоракетную и противовоздушную оборону.
В 2015 году военные передали комплекс и его оборудование Университету Аляски. На данный момент объект открыт для посещения публики, однако конспирологические теории появляются до сих пор, в частности, что американская разработка может изменять погоду, вызывать землетрясения, сбивать спутники и боеголовки, контролировать сознание людей. Научных доказательств этому нет.
Пророчество Жириновского
Тем не менее часть турецкого населения поддерживает идею причастности HAARP к крупнейшим землетрясениям в Турции и Сирии, говоря о неких неизвестных американских технологиях, спровоцировавших мощные подземные колебания.
Депутат Госдумы Олег Морозов назвал подобные предположения вполне естественными и объяснил, что это «не плод государственной пропаганды», потому как «уши [США] торчат из любого мирового конфликта и любой заварушки».
Наряду с рассуждениями о американском следе было обнаружено интервью ныне покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Политик еще в 2013 году утверждал, что США могут спровоцировать катастрофу природного характера.
«Есть еще и искусственный момент, когда определенным силам выгодно усиление стихийных бедствий — жара, дожди постоянные. Или можно сегодня создавать искусственные землетрясения», — предположил Жириновский.
Подобная практика применима в случае, если оппоненты начинают играть «слишком самостоятельную роль», как например Япония к 2010-му году, напомнил политик. Официальный Токио явно продемонстрировал свои амбиции, поэтому, согласно теории, 11 марта 2011-го на АЭС Фукусима-1 произошла радиационная авария максимального уровня опасности. ЧП последовало за сильнейшим в истории государства землетрясением и цунами.
Ряд совпадений
Журналисты турецкого издания dikGAZETE даже собрали доказательства, якобы подтверждающие причастность проекта HAARP к бедствиям: предупреждение в конце января американского посольства в Турции о небезопасности нахождения в стране, возвращение послов нескольких западных стран на родину и закрытие консульств, а также загадочные голубоватые вспышки незадолго до ЧП.
Впрочем научно-популярное издание Naked Science рассмотрело и другие факты, указав, что американский проект не имеет отношения к недавним сейсмическим колебаниям. С технической точки зрения он «слишком далек от спектра энергий, способных запустить землетрясения или извержения».
«Радиоволнами, однако, не вызвать землетрясение. Вообще, события такой громадной энергии, как сейсмические, при сегодняшних технологиях вызывать особо нечем. Многочисленные конспирологические истории о том, что "взрыв термоядерной бомбы может разбудить Йеллоустон", — результат невысокого уровня школьного образования в современном обществе», — гласит выдержка из материала.
Ряд ученых иронизируют, что проект даже обвиняли в синдроме хронической усталости и в одной из крупнейших авиакатастроф, а сторонники подобных конспирологических теорий попросту «не осведомлены», что большинство таких предположений выходят за рамки естественных наук. Поэтому в случае с землетрясениями в Турции и Сирии не стоит недооценивать природный фактор и воспринимать всерьез бездоказательные намеки.
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