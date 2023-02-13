Сейсмическое оружие США: миф или причина разрушительных землетрясений в Турции

Подсчеты не окончательные — сейсмологи полагают, что повторные толчки будут продолжаться еще как минимум год. Только за прошедшую неделю произошло 2724 афтершока. Разборы завалов и поиски без вести пропавших продолжаются до сих пор, а конспирологи выдвигают свои причины случившегося — по одной из версий в тектонических сдвигах виноват американский проект HAARP.