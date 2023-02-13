Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), членом которой является канцлер ФРГ Олаф Шольц, потерпела историческое поражение на повторных выборах в Палату депутатов Берлина. Согласно предварительным данным, политсила показала худший в своей истории результат, набрав 18,4% голосов.
Абсолютным фаворитом гонки стал Христианско-демократический союз (ХДС), впервые за 20 лет сумевший заручиться поддержкой почти 28% граждан, передает телеканал ARD. Лидер списка партии Кай Вегнер назвал итоги прошедшей кампании «феноменальными», подчеркнув, что они продемонстрировали тягу людей к «политическим переменам».
Но радоваться детищу Ангелы Меркель не приходится. Несмотря на потерю избирателей, правящая коалиция, куда входят социал-демократы, «Зеленые» и левые, по-прежнему может рассчитывать на большинство в берлинском лантаге. В то же время альянсу будет крайне непросто сохранить за партией Шольца пост бургомистра немецкой столицы, который принадлежит ей с 2011 года.
Как прошли выборы
Прошлые выборы в земельный парламент Берлина состоялись осенью 2021 года, но их результаты были признаны недействительными из-за массовых нарушений: на ряде участков отсутствовали бюллетени, также сообщалось об огромных очередях, возникших по причине коронавирусных ограничений. Как следствие — некоторые пункты работали даже в момент обнародования результатов экзитполов.
Такая электоральная суматоха позволила «светофорной» коалиции не только заполучить большинство мест в лантаге, но и пролоббировать на пост правящего бургомистра Берлина социал-демократку Франциску Гиффай. Казалось, это позволит «красным» прочно обосноваться в регионе, ведь с 2011 года должность главы столичной администрации занимали только кандидаты от СДПГ.
Однако в дело вмешался «случай». 16 ноября земельный конституционный суд Берлина принял решение назначить перевыборы, результаты которых оказались для соратников Шольца плачевными. Партия канцлера получила всего лишь на 105 голосов больше, чем «Зеленые». Левые набрали 12,2%, тогда как «Альтернатива для Германии» улучшила свои показатели на 1,1 п. п. — в итоге у нее 9,1%.
Реабилитироваться после провала в 2021-м удалось ХДС: если два года назад он занял третье место, отстав от «Зеленых» на целых 18%, то на этот раз упрочил позиции на 10,2 п. п. — почти до 30%. Чего не скажешь о Свободной демократической партии (СвДП), которая со своими 4,5% пока даже не проходит в палату.
Как уточнили немецкие СМИ, явка на выборах составила около 63,5%. Политсилы выдвинули тех же самых кандидатов, что и во время предыдущей кампании. Законодательный период для депутатов останется прежним и закончится в 2026 году.
Наказаны за халатность
Несмотря на безоговорочную победу ХДС, правящий альянс все равно будет иметь большинство в Палате депутатов Берлина, отмечает издание Tagesschau. В то же время эксперты не исключают формирования других коалиций: так, к примеру, ХДС может объединить силы с СДПГ («большая коалиция»), либо же с «Зелеными» («черно-зеленая»). Тогда кресло бургомистра отойдет кандидату от консерваторов Каю Вегнеру.
Однако переговоры о формировании нового альянса обещают быть крайне трудными, предупреждают наблюдатели, поскольку ни одна партия пока не заявила о своей готовности сотрудничать с христианскими демократами. Непросто придется и самому Олафу Шольцу, чьи позиции серьезно пошатнулись после провала СДПГ.
Причин для поражения «красных» в Берлине было много, указывают аналитики. Некоторые полагают, что социал-демократы были наказаны за новогодние беспорядки: протестующие атаковали пожарных и стражей правопорядка петардами, разбивали машины скорой помощи и нападали на журналистов. Консерваторы возложили ответственность на муниципальное большинство, обвинив его в «халатности».
Сказалось и общее ухудшение социально-экономической ситуации в Германии — речь идет о высокой инфляции, неконтролируемом росте арендной платы, нехватке квартир, большом потоке мигрантов, преимущественно украинцев. Большую роль в этом процессе сыграл сам Шольц, который за годы правления совершил ряд крупных финансовых ошибок, что обернулось для ФРГ миллиардными убытками.
Как сообщило в июле издание RND со ссылкой на внутренний документ Минфина, канцлер привязывал выпуск облигаций к уровню инфляции, но недооценил риски роста цен в стране. В результате расходы по процентам в 2023 году должны вырасти почти в два раза — до 30 миллиардов евро.
Столь недальновидная политика вылилась в многотысячные акции протеста, прокатившиеся этой осенью сразу по нескольким городам Германии — Лейпцигу, Магдебургу, Кельну и другим. Демонстранты выступали против повышения цен на энергоносители и продовольствие.
Кроме того, многие немцы по-прежнему сомневаются в необходимости интенсивных поставок оружия на Украину. В ноябре 2022-го в восточной Германии каждый понедельник проходили антивоенные митинги — их участники были недовольны тем, как местные власти справляются с экономическим кризисом на фоне боевых действий.
Как отмечала тогда газета Financial Times, демонстранты называли ФРГ «марионеткой, которая служит интересам США и НАТО», заявляли о провале эмбарго по отношению к России, а также просили немедленно запустить «Северный поток — 2» и поставить свою страну на первое место.
«Тяжело перещеголять»
Оценивая прошедшие выборы в немецкой столице, экс-депутат бундестага Германии от «АдГ» Вальдемар Гердт назвал их итоги вполне ожидаемыми и предсказуемыми. По его словам, многие ожидали даже более плохого результата для социал-демократов, которые за последние полтора года в составе «светофорной коалиции» умудрились разрушить ведущую экономику если не мира, то по крайней мере Евросоюза.
«То, что натворила правящая коалиция за полтора года, в истории политэкономии, наверное, будет одним из примеров негативного правления, которое тяжело перещеголять. <…> Они продолжат принимать все решения для дальнейшего полного разрушения экономики. Это политический баланс, за который они будут нести ответственность на этих выборах и перед будущими поколениями в том числе», — убежден собеседник «Политики Сегодня».
Не сможет оправдать доверие народа и Христианско-демократический союз, которому избиратели передали бразды правления в Берлине. Господин Герд объяснил это тем, что именно под руководством Меркель и возглавляемых ею консерваторов велась подготовка к текущему коллапсу.
«Эта коалиция [СДПГ, “Зеленых” и левых — прим. ред.] оказалась просто мальчиком для битья. Бить их, конечно же, будут и на следующих выборах, и в других регионах. Если выборный процесс не будет манипулироваться так же сильно, как в Америке, то досрочные выборы и уход в отставку действующего правительства были бы самым лучшим вариантом для немецкого народа и немецкой экономики», — резюмировал бывший депутат.
Ранее «ПС» писала о том, что немецкие депутаты пришли в бешенство, узнав, сколько Олаф Шольц и глава МИД ФРГ Анналена Бербок тратят на дизайнеров и визажистов. В прошлом году канцлер Шольц израсходовал эти цели 40 тысяч евро.