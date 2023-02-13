«Мальчик для битья». СДПГ позорно проиграла на выборах в Берлине из-за ошибок Шольца

Реабилитироваться после провала в 2021-м удалось ХДС: если два года назад он занял третье место, отстав от «Зеленых» на целых 18%, то на этот раз упрочил позиции на 10,2 п. п. — почти до 30%. Чего не скажешь о Свободной демократической партии (СвДП), которая со своими 4,5% пока даже не проходит в палату.