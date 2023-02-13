Плавучая мина взорвалась на пляже города Батуми

На снимках можно заметить, что у берега плавает мина, которая, предположительно, и стала причиной взрыва. На месте уже работают экстренные службы. Сразу после взрыва в небо поднялся грязный столб воды и содержимого дна. К счастью, обошлось без пострадавших. Известно, что плавсредств рядом с местом в момент ЧП не было. Подробности будут установлены в ходе проверки.