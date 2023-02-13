«Интерес к западным границам РФ». Хатылев объяснил желание Польши получить БПЛА Reaper

Польша, арендовав у Соединенных Штатов беспилотные летательные аппараты Reaper, демонстрирует желание получить более подробную информацию о том, что Россия предпринимает на своих западных границах и в Калининграде, а также о ситуации в Белоруссии. Кроме того, это может свидетельствовать о стремлении блока НАТО помочь украинской армии высокоточными разведданными.