«Интерес к западным границам РФ». Хатылев объяснил желание Польши получить БПЛА Reaper

Польша, арендовав у Соединенных Штатов беспилотные летательные аппараты Reaper, демонстрирует желание получить более подробную информацию о том, что Россия предпринимает на своих западных границах и в Калининграде, а также о ситуации в Белоруссии. Кроме того, это может свидетельствовать о стремлении блока НАТО помочь украинской армии высокоточными разведданными.
Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал военный эксперт, полковник запаса Сергей Хатылев.
Ранее о том, что Польша получила взятые у США в долгосрочную аренду беспилотники разведывательного назначения MQ-9A Reaper рассказал польский министр национальной обороны Мариуш Блащак.
По словам министра, БПЛА были арендованы в связи со срочной оперативной необходимостью в разведывательной деятельности на восточных границах страны.
«Тот факт, что Польша получает новые беспилотные летательные аппараты, свидетельствует о расширении поля разведдеятельности и интересе США к нашим западным границам. Кроме того, тем самым они попытаются оказать дополнительную помощь ВСУ для организации контрнаступления», – заявил по этому поводу Сергей Хатылев.
Нет никаких сомнений в том, что противник заинтересован в получении точной информации о состоянии российских войск, их передвижениях и возможных маневрах в режиме реального времени, отметил военный эксперт. И появление на территории Польши дополнительных средств ведения разведки указывает на то, что Соединенные Штаты подготавливают какие-то новые антироссийские шаги.
Беспилотников такого уровня, как MQ-9A Reaper, у Польши до сих пор не было. Данные аппараты могут находиться в воздухе на большой высоте долгое время. Это говорит о том, что странам Запада потребовалась детальная и высокоточная разведка.
«Кроме действий на Украине, эти беспилотники вполне могут и угрожать Калининграду, а также территории Белоруссии. Однако в Калининградской области для противника все предельно понятно в отношении нашей группировки, какие там типы комплексов и как расположены, – рассуждает эксперт. – Вместе с тем я допускаю, что для получения информации о детальном положении дел могли потребоваться самые современные средства. Еще и на фоне постоянной шумихи и обеспокоенности в западной прессе могут использовать и для разведывания ситуации в Белоруссии».
Россия в ответ на такую активную разведывательную деятельность, во всяком случае, пока противник не допускает нарушения ее границ, должна ограничиваться традиционными мерами противодействия – маскировкой, радиоэлектроной борьбой, радиолокационным прикрытием и тому подобным.
Но в случае, если границы РФ будут нарушены американскими беспилотниками, к ним необходимо будет применить совсем другие меры, вплоть до уничтожения, подчеркивает Хатылев.
«Отмечу, что существенного различия в проведении разведки силами и средствами НАТО сейчас и при привлечении БПЛА Reaper – нет. В свою очередь наши войска стоят на своих позициях, выполняют задачи повседневной деятельности и ведут наблюдение за противником, проводят тактические учения», – добавил также военный эксперт.
Таким образом, по его словам, разведка западного военного блока НАТО, даже используя у границ России свои современные беспилотники, не получит никакой ценной информации.