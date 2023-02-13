Моравецкий пообещал отправить Украине дополнительно еще 74 танка

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заверил Украину в поставках дополнительных 74 танков. Об этом пишет РИА Новости.
«Мы будем активными, Польша сделает все, чтобы поддержать украинских друзей», — констатировал премьер-министр.
В ходе общения с представителями прессы в Стокгольме, трансляцию которого показывало польское телевидение, Моравецкий уточнил, что танковая коалиция будет увеличиваться. В частности, к отправленным ранее Варшавой 250 постсоветских танков, польские власти намерены передать Киеву дополнительно 60 единиц модернизированной тяжелой бронетехники, включая 14 Leopard.