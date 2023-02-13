С Новым Годом!

Депутат Госдумы Хамзаев объяснил необходимость продажи сигарет в обезличенных пачках

Общество
Депутат Госдумы Хамзаев объяснил необходимость продажи сигарет в обезличенных пачках

Сигареты в России могут начать продавать в обезличенных пачках. Причины этого раскрыл депутат Государственной думы Султан Хамзаев.

Авторы идеи утверждают, что вместе с рекламой сигарет необходимо запретить и агрессивный маркетинг. Начать следует с упаковки, упростив ее вид.

«Основная цель в том, чтобы довести никотиносодержащую продукцию до элемента нулевого маркетинга», — рассказал Хамзаев в беседе с телеканалом «360».

Парламентарий подчеркнул, что некоторые страны ввели такую меру уже несколько лет назад. Благодаря этому подходу, человек, немеющий табачной зависимости, не станет покупать сигареты.

#султан хамзаев #сигареты #продажа #обезличенные пачки #госдума

Трансляция медиагруппы "Патриот"