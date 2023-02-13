Вице-премьер Армении Хачатрян указал на необходимость развития сотрудничества с Кремлем

Армении необходимо развивать партнерские отношения с Кремлем. Соответствующую точку зрения высказал вице-премьер государства Тигран Хачатрян.
Он заявил об этом в ходе встречи с послом России в Ереване Сергеем Копыркиным в понедельник, 13 февраля. Соответствующей информацией поделились в пресс-службе кабмина страны. Хачатрян также указал на рост товарооборота между Ереваном и Москвой.
«Хачатрян высоко оценил налаженное тесное сотрудничество с Российской Федерацией и подчеркнул важность развития отношений, особенно в экономической сфере», — отмечается в документе.
Посол Копыркин выразил готовность Москвы развивать партнерские отношения во всех сферах жизнедеятельности. Он также поздравил Хачатряна с назначением на должность.