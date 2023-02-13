Вице-премьер Армении Хачатрян указал на необходимость развития сотрудничества с Кремлем

Он заявил об этом в ходе встречи с послом России в Ереване Сергеем Копыркиным в понедельник, 13 февраля. Соответствующей информацией поделились в пресс-службе кабмина страны. Хачатрян также указал на рост товарооборота между Ереваном и Москвой.