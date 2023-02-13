Обозреватель Шейнкман рассказал о масштабном поражении Шольца

Однако у Шольца есть шанс сохранить свою карьеру, отметил эксперт. Для этого ему следует объединиться с партиями министра иностранных дел Германии Анналены Бербок и вице-канцлера государства Роберта Хабека, добавил обозреватель. Соответствующую точку зрения он выразил в материале для издания радио Sputnik.