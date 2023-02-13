Экс-советник Меркель пожалел о своей поддержке «Северного потока — 2»

Бывший советник канцлера ФРГ Ангелы Меркель, глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген, заявил о своей ошибке в поддержке «Северного потока — 2».
Политик рассказал о возражениях американских властей против трубопровода Россия — Германия. Также он рассказал о причинах, которые побудили его выступить за реализацию проекта.
«Решение по "Северному потоку 2", можно лишь объяснить контекстом из 2015 года. Это была ситуация, когда после (аварии на АЭС. — Прим. ред.) Фукусимы в Германии было принято решение раньше отказаться от атомной энергетики», — заявил Хойген.
Как отметил политик, российский газ рассматривался как лучший источник энергии после планируемого отказа от атомных станций. Его планировали использовать до полного перехода на «зеленую энергетику».