Голикова заявила, что ожидаемая продолжительность жизни в России приблизилась к 73 годам

Ожидаемая продолжительность жизни в России за 2022 год приблизилась к 73 годам, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании по вопросам реализации национального проекта «Здравоохранение».
По ее словам, ожидаемая продолжительность жизни увеличилась благодаря нацпроекту. Теперь она составляет 72,6 года. Голикова также обратила внимание на снижение младенческой смертности в стране.
Помимо этого вице-премьер упомянула, что национальный проект помог создать свыше 1,6 тысячи объектов первичного звена и провести 1,4 миллиона операций высокотехнологичной медицинской помощи.